Üle poole inimestest ei kanna jalgrattaga sõites kiivrit

Küsitluses osales ligi 2400 inimest, kellest 17 protsenti tunnistas, et neil ei ole ratast. 1980 rattaomanikust 67 protsenti ütles, et ei kanna rattaga sõites kiivrit. Rattakiivrit kannab seega vaid 33 protsenti ratturitest, teatas kindlustusettevõte.

„Kiivri mittekandmise kohta toodi erinevaid põhjendusi. Ligi 20 protsenti vastanutest väitis, et kui nad leiaksid sobiliku kiivri, siis ka kannaksid seda. Samuti öeldi, et kiivrit kantakse küll aeg-ajalt, kuid mitte igal rattasõidul – näiteks vaid pikematel maanteesõitudel või ainult soojema ilmaga, kui ei ole vaja mütsi kiivri alla mahutada,“ vahendas PZU Kindlustuse kahjukäsitluse juht Urmas Saar.

Mitmed vastanutest märkisid, et kuigi nad ise kiivrit ei kanna, siis nõuavad nad seda oma lastelt. Paljud lapsevanemad mõistavad, et oluline on ka ise kiivrit kanda, sest sellega ollakse oma lastele paremaks eeskujuks. „Usun, et varsti pean kandma hakkama, sest muidu lapski ei ole nõus seda pähe panema,“ kommenteeris üks vastaja. Teine märkis, et „kindlasti tulevikus, et lapsel oleks eeskuju ja tahtmine ka kiivrit kanda.“

Saare sõnul on rattakiiver elementaarne ohutusabinõu, mida on oluline kanda igal rattasõidul. “Rattakiiver kuulub jalgrattasõidu juurde nagu turvavöö autosõidu juurde. See peab olema iga rattasõidu osa, olenemata sõidu pikkusest, ilmast ja muudest asjaoludest. Kiiver aitab kaitsta ratturi tervist ja elu,” kommenteeris Saar.