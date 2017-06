Trimmer pole vikatit kuurist välja tõrjunud

Võistluse peakorraldaja Tõnis Kortsu hinnangul on ka tänapäeval nõudlust korralike vikatite ja hea niitmisoskuse järele. «Korralikes ehituspoodides on vikatid veel müügil, järelikult neid ikka kasutatakse,» lausus Korts.

Ta arvab, et noortele on rohkem kui tuhandeaastase ajalooga riist tuttav tänu vanavanematele. «Suvel käivad noored maal vanaema juures, seal on vikat ikka olemas,» rääkis Korts.

Tipu külla on oodatud ka need, kes võistelda ei soovi, kuid vikati käsitsemist proovida tahavad. «Meie eesmärk on vikatiga niitmise traditsiooni hoida ja arendada, nii et kõik huvilised on oodatud,» lausus võistluse peakorraldaja. Samal ajal saab kuulata Soomaa kohaliku giidi, raamatu «Soomaa loomajutud» autori Edu Kuilli pajatusi ja oma kätega valmis meisterdada pajupilli, karjapasuna või roopilli.

Vikat vanust ega sugu ei küsi ning nii on kõige vanem võistleja üle 80 aasta vana. Tõnis Kortsu andmetel pole iidset niitmisviisi unustatud ka mujal maailmas ning tänavu on oodata võistlusele vikatimeest Saksamaalt. «Ühes Saksa linnas tellis linnahooldusamet uued vikatid sepa käest. Järelikult on ka neil seda riista tarvis,» rääkis kümnendat korda teokssaava võistluse korraldaja.

Soomaa sõprade selts korraldab «Soomaa vikatimehe» võistlust, et hoida au sees vikatiga niitmist ja tutvustada luhtade hooldamise tähtsust. 2013. aastal oli parim niitja Aimar Arro Soomaa lähistelt Nurme talust Puiatust, 2014. aastal Ardi Printsmann Viljandist, 2015. aastal Väino Luik ja mullu Jüri Tõnisson Tartust.