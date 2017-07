Postkontorit asendab Sangaste teenusepunkt

Sealsamas on kohvi- ja teenurk ning nurgake, kus inimesel rahulik arvuti taga istudes internetis surfata.

«Eelmisel aastal andis Eesti Post teada, et plaanib Sangaste postkontori sulgeda ja otsib teenusepakkujat. Vallas arutasime asja ning arvasime, et kohalikele ei ole postiteenuse kadumine meeldiv uudis. Leidsime, et MTÜ, kes varem vallas hooldeteenust pakkus, kuid juba aasta olnud tegevuseta, võiks üle võtta postiteenuste pakkumise,» selgitas Sangaste vallavalitsuse projektijuht, MTÜ Sangaste Asundused juhatuse liige Inga Tikk.

Ruum sai korda toetuse ja valla abil

Teenusepunkt avati veebruaris. «Remontisime ruumi, renoveerisime elektrisüsteemi, ostsime mööbli ja sisustasime internetipunkti,» selgitas Tikk.

MTÜ Sangaste Asundused juhatuse liige Inga Tikk peab väga oluliseks, et postiteenus Sangaste inimestele kohapeal kättesaadav oleks. / Foto: Arvo Meeks/Valgamaalane

Praegu saavad kohalikud teenusepunktis kasutada erinevaid postiteenuseid. Müügil on karastusjoogid ning maiustused. Tulevikus on plaanis pakutava toidupoolise valikut suurendada ning hakata müüma ka kohalike käsitöömeistrite toodangut.

Eesti Post viib läbi pilootprojekti, milles osaleb ka Sangaste postipunkt, et teenus järk-järgult üle viia internetti. «Sularaha kontolt välja võtta meil küll ei saa, kuid selleks pole vallarahval siin ka erilist vajadust, kuna seda teenust pakub lähedal asuv Silva Agro kauplus,» lisas projektijuht.

Päevas käib läbi kümmekond inimest

Postipunktis teenindab kliente 39 aastat selles ametis töötanud Liivia Levand. «Mul on väga hea meel, et MTÜ võttis postiteenuse pakkumise enda kanda. Seda on siin väga vaja, sest lähimad postkontorid asuvad Valgas ja Otepääl, postipunkt Tsirguliinas. Ega vanematel inimestel see liikuminegi nii lihtne ole, bussiühendused pole ka kiita.»

Tema sõnul astub teenusepunktist päevas läbi kümmekond inimest, arvutit kasutab paar-kolm inimest päevas. «Bussiootajad astuvad sisse ja kuumal päeval ostavad jäätist või karastusjooke, külmemal joovad tassi teed või kohvi. Teenusepunkt on ikka väga vajalik.»

Samal arvamusel oli kohalik elanik Helge Kalbri, kes tuli parasjagu Valgamaalast ja Maalehte tellima. «See teenusepunkt on hea ja vajalik. Saad paki kätte ja kui vaja, ka saata. Lisaks töötab siin väga tore ja lahke teenindaja, kes on hea suhtleja. Astun siia mõnikord sisse ka siis, kui väga asjagi ei ole – saab juttu rääkida.»

Teeninduspunkti kõrval asuvas ruumis tegutseb raamatukogu, mida juhib Aino Oja. Naine on raamatukogus – algul Keenis, hiljem Sangastes ja nüüd mõlemas – töötanud 2001. aastast. «Lugejaid on Sangastes saja ringis, lisaks 30 õpilast. Suvel loetakse vähem, sügisel-talvel rohkem. Peamised lugejad on pensionärid ja kodused emad. Loetakse meelsamini kriminulle ja armastusromaane. Käiakse lugemas ajalehti ja ajakirju.»

Kogus on lugemisvara üle 8000 eksemplari. «Raamatud, mis on riiulis seisnud üle 20 aasta, kanname maha ja anname rahvale ära tasuta. Meil on siin lausa riiul, kus taolised teosed välja pandud ja kõik soovijad saavad need endale siit koju kaasa võtta,» kinnitas Oja.

Kalbri rääkis, et temagi on varem olnud suur raamatulugeja. «Nüüd loen veidi vähem, kuna nägemine pole enam kõige parem, kuid raamatukogu külastan tihti. Mulle meeldib nostalgitseda ja lugeda raamatuid vanast ajast, eriti nõukogude aja eluolust.»

40 minuti jooksul, mil teenusepunktis juttu ajasin, käis sealt läbi viis inimest. «Mõtteid, kuidas teenuseid edasi arendada, on mitmeid, kuid enne ei tahaks nendest rääkida, kui asi juba reaalselt töös. Neli kuud, mil postipunkt on avatud olnud, on andnud kinnituse, et pakutavad teenused on kogukonnale vajalikud,» sõnas Tikk.

Eestvedaja sõnul ei ole eesmärk tulu teenida. «Teenuse müügi eest toetab meie MTÜ tegevust ka Eesti Post, kuid toetussummast ei piisa igapäevatööks. Praegu annab kulude katmiseks lisaraha vald, kuid tulevikus peame ise hakkama saama ning kulutused katma teenuste müügist. Hea, et vald ruumi eest renti ei küsi.»

Ruumi kordategemiseks saadi toetust Leaderi programmist. Õla pani alla ka vallavalitsus.