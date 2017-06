Läbimõtlematu tegutsemine reisi broneerimisel võib tuua hinnaüllatusi

maksud - jälgi, et pakkumise juures olev hind sisaldaks kõiki makse, et hiljem lisatavad kohustuslikud maksud ei tuleks sulle üllatusena. Sulle kuvatud teenuse või kauba hind peab olema lõpphind, mis sisaldab kõiki makse, näiteks lennupiletite hind peab sisaldama ka kõiki lennujaamamakse jms.

eelnevalt täidetud lisateenuste soovid - enne broneeringu kinnitamist vaata see veel korra täpselt üle, et veenduda, et süsteemis ei oleks juba eeltäidetud lahtreid mingi lisateenuse tellimiseks. Taolised eeltäidetud lahtrid lisateenuste tellimiseks on keelatud.