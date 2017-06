Krediidilimiit ei pruugi olla piisav kaitse suurte arvete eest

Tarbijakaitseamet tuletab tarbijatele meelde, et mobiililepingus ette nähtud krediidilimiit ei pruugi kaitsta teda ootamatult suure arve eest, kui tarbija on kasutanud tasulisi teenuseid. Limiidi ja telefonikasutuse jälgimine on tarbijakaitseameti turujärelevalve osakonna jurist Kädi Streff sõnul eelkõige tarbija kohustus.