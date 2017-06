Rootsi armee palgasõdur unistab isiklikust kahurist

Järgmiseks plaanivadki Kolme Krooni klubi liikmed koguda raha, et lasta endale kahur valmistada. “Musketeid oleme siiani laenanud venelaste käest Narvast,” lisab Lapsanit. “Relvakandmiseks luba ei ole vaja, sest seaduse järgi vanemate kui sajaaastaste relvade puhul seda ei nõuta. Meie omad on rohkem kui kolmsada aastat vanad. Tegelikult on nende asjade kohta relv öelda palju ja mulaaž vähe. Ehkki kasutame püssirohtu, ei ole musketi toru paksus piisav, et sinna võiks tinaplönni sisse panna, sest see lööks toru nagu pasunaotsa lõhki.”

Üks hakkajate ajaloohuviliste mõte puudutab ka kodulinn Rakveret. “Aastas käime umbes kümmekonnal üritusel, millest mõned viivad väljapoole Eestit. Võta aga töölt lahti ja hakka rändama, ent keegi peab ka leiba teenima,” ütleb ta.

“Tahaks järgmisel aastal siinmail ühe suurema rahvusvahelise festivali korraldada. Ühe tegime mõni aasta tagasi Sagadi mõisas,” kõneleb Lapsanit.

“Näiteks rootslased teevad igal aastal ühe sõjamängu, milleks pannakse end vastavalt riidesse ja minnakse metsa. Neil on pundis ka norralased, kellega oli kunagi kana kitkuda. Metsas siis luuratakse üksteist ja mängitakse sõda. Reeglid on sellised, et liiga ligidalt üksteist lasta ei tohi,” jutustab mees.

“Sõrm on lastud otsast ja silm peast. Eelmisel aastal torgati üks korra mõõgaga läbi. Kogemata, mitte meelega, sest vehklemise ja kemplemise käigus läheb adrenaliini tase ikka kõrgele. Õnneks ei ole eestlastega midagi juhtunud.”

Kuidas sündis Kolme Krooni klubi?

See tekkis sõpradega ühise joomingu käigus. Asja saab tõlgendada mitut moodi: võid öelda, et sul on taskus viimased kolm krooni või et tegemist on kolme Rootsi vapil kujutatud krooniga. Raha meil niikuinii kunagi ei olnud ja sellest see kroonide mõte. Variantidena käis läbi veel Roheliste Trussikute Vennaskond ja muud põnevat, aga sellise nimega ei saa ju ajaloohuvilised minna kuskilt, käsi pikal, raha küsima.

Millest te seoses hobiga veel unistate?

Kui vormid on olemas, siis võiks edasi tegeleda relvastusega, kahuritega.

Kas isiklik väike arsenal?

Ikka suur. Suurtükk ei peaks olema väiksem kui Rakvere meeste Priit Verlini ja Rain Pluutuse valmistatud Ööbik. Noh, siis kolmepuudane (kaliiber umbes 8–9 cm – M. M.) vähemalt. Selle juurde kuuluvad igasugused agregaadid: puhastusnuiad, jahutusämbrid, kõiksugu kirstud, musketid, piigid, mõõgad, telgid ja muu.

Kui tahad korralikku üritust, siis pole seda mõtet teha ilma, et sa ei sära.

Kas märkate teiste vormide juures ka vigu?

Sisuliselt viis aastat nööpauguhaaval valminud vormiga oleme saanud korralikku valu ja oskame juba hinnata, kui midagi on valesti – näiteks kui kinganina ei ole õige kujuga või on pannal vale. Kui oled ise kogu asja läbi teinud, siis ikka märkad.

Huvitav, kas “Põhjasõja-aegseid” paeltega kingi samuti kohtab?

On ka selliseid asju ette tulnud. Kui õige kingapaar maksab nelisada eurot, siis paljud ei raatsi seda osta ja panevadki jalga paeltega kingad, mille paari saab turult kahekümne euroga kätte.

Meie pidasime vahepeal seetõttu isegi festivalidel käimisega pausi, sest ei tahtnud kräpiga (prügiga – M. M.) kaasa minna. Õiget valget värvi viie millimeetri paksust erilise töötlusega pleegitatud nahka otsisime kingade jaoks umbes aasta. Saime selle lõpuks Pakistanist.

Omapärane lugu oli aga hoopis sukkadega, mida otsisime Poolast, Tšehhist, Venemaalt ja Ameerikast, kuid ükski variant ei sobinud. Sügasin siis kukalt ja vaatasin, et maja vastas on Lõnga-Liisu kauplus. Läksin sealt küsima. Tehtigi ära. Uskumatu, et pidin enne seda sukkade leidmiseks maakerale pool tiiru peale tegema.

Need 14 aastat hobiga jändamist on vist olnud vaeva väärt.

Kindlasti.

