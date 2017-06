Tervisetooted tehnikapoest – millele tähelepanu pöörata?

“Tervisega seotud toodete müük tõuseb just suve eel, sest esimesed kuumad ilmad toovad kaasa probleeme näiteks kõrge vererõhuga inimestele ning seetõttu on mõistlik koju muretseda vererõhumõõtja, mis aitab tervisel silma peal hoida,” ütles Expert Tehnikakaupluste turundusjuht Joonas Kulli. Kulli sõnul on oluline selgeks teha, milline aparaat oleks kasutamiseks kõige mugavam. “Enam ostetakse õlavarrel kasutatavaid mudeleid, kuid oluliseks peetakse ka näiteks seda kui suurelt on numbrid aparaadil kuvatud, sest sageli ostetakse aparaat just vanemaealisele inimesele, kelle nägemine pole enam nii terav. Oluline on ka ekraani valgustus, mis mõjutab seda kui selgelt on numbrid ekraanil näha,” tõi Kulli välja olulisi nüansse, millele tähelepanu pöörata.

Kui vererõhuaparaat on populaarne pigem vanemaealiste hulgas, siis nooremad kliendid tunnevad huvi hoopis alkomeetri vastu. “Ostetakse nii endale kui ka kingituseks sõpradele, et olla kindel, et rooli istumine on ohutu,” rääkis Kulli, lisades, et pühade eel müüginumbrid tavaliselt tõusevad ning eelistatakse pigem huulikuga seadet, mis tagab, et andurisse satub vaid puhutav õhk ehk seade on täpsem.

Selleks, et tagada toote pikem eluiga, peaks vältima niiskust ning ära ei tohiks unustada ka regulaarset hooldust. “Kuna tegemist on elektroonikaseadmega, siis tuleks vältida vett ehk toode ei ole veekindel ning hoolduses võiks sellega samuti käia kaks korda aastas,” soovitas Kulli.

Ühtmoodi oluline roll on tervislikul kehakaalul nii nooremate kui vanemate seas, kuid rannahooaja lähenedes satub teema enamgi fookusesse. Kehaanalüüsi on võimalik teha mitmetes spordiklubides, kuid edukalt ka kodustes tingimustes. “Omades kodus funktsionaalset kaalu, on võimalik analüüsida oma keharasva, veesisalduse ja lihaskonna protsenti ning eelisena spordiklubides tehtava analüüsi ees saab kodus protsessi mugavalt jälgida,” rääkis Kulli populaarsest tootest. Kulli tõi välja, et pealtnäha lihtne toode – kaal – võimaldab tänapäeval saada väga palju terviseinfot. “Lisaks kaalunumbrile on teatud mudelitega võimalik määrata ka kehamassiindeksit, arvutada oma päevast kalorivajadust ning saata andmed oma nutiseadmesse, mille kaudu saab andmeid mugavalt jagada ka näiteks oma perearsti või treeneriga,” ütles Kulli.

Kui seljas olevad pinged vajaksid leevendust, siis toolile kinnitatav massaažikate on juba nii mõnegi eestlaste seas koduses kasutuses. “Tooli kate imiteerib massaažile iseloomulikku survet ja infrapunasoojus soojendab selga, seega aitab seade kindlasti seljatervise parenemisele kaasa, kuid kindlasti ei asenda see harjutusi ning liikumist, mis seljavalude korral vajalik on,” ütles Kulli.

Suvel inimeste liikumisaktiivsus tõuseb, kuid kui koormusega pole harjutud, võivad jalad valutada või olla suisa turses. Turset põhjustab istuv elustiil, mis annab märku halvenenud verevarustusest. Nii esimesel kui teisel juhul on kasu hooldavast jalavannist. “Jalavannid, mis on saadaval tehnikakauplustes, võimaldavad ka jalamassaaži ja seda isegi kuivalt ehk tegemist on nö kaks ühes seadmega,” rääkis Kulli, lisades, et ka tehniliselt pole tegemist liiga keerulise seadmega, mistõttu erihooldust pole tarvis, Kulli sõnul ei tarvitse massaživanni siiski erinevaid soolasid ning õlisid panna, kuna need võivad masina ummistada ning rikkeid põhjustada.