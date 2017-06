Heliplaadil kõlavad Pärnumaa rahvalaulud ja pillilood

Saateks kirjutab Rüütel, et plaat on sarja “Helisalvestisi Eesti Rahvaluule Arhiivist” kümnes osa, sisaldades näiteid kunagise Audru, Tõstamaa, Tori ja Vändra kihelkonna alalt salvestatud rahvalauludest ja pillilugudest. Veel sel aastal loodab ta lõpetada raamatu “Pärnumaa laule ja lugusid” (seeria “Mis on jäänud jälgedesse” kolmas osa), mis on seotud kõnealuse plaadiga.

Omaaegseid Pärnumaa rahvalaulikuid ja pillimehi meenutas Rüütel suure südamesoojusega kesknädalal Pärnu muuseumis, kus Eesti kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule arhiiv (ERA) alustas oma 90 aasta juubeli loengusarja. Poolesajapealise publiku moodustasid enamasti arhiivile väärtuslikku pärandit koguda aidanud, aga ka huvilised.

Näitena nimetas Rüütel ja lasi plaadilt kõlada Tori pillimehe Anton Tohveri kandlelugudel, kanneldajal olnud omapärane mängutehnika, mille põhjaliku kirjelduse salvestaja kogumispäevikust ette luges.

Omaaegseid Pärnumaa rahvalaulikuid ja pillimehi meenutas Rüütel suure südamesoojusega.

ERA teadur Astrid Tuisk pidas ettekande teemal “Lapsepõlv, mängud, mängimine” ja teadur Ave Goršič kõneles üleloomulikest kohtumistest. Tuisk möönis, et Eesti laste mänguvaramu on kogude andmetel püsinud aastatel 1930–1970 peaaegu muutumatu, kuid digiajastu on õuemängud vahetanud arvutiekraani vastu.

Goršič jutustas kirjandusmuuseumi vanas majas Tartus kondavast kummitusest ja ärgitas kuulajaid saatma kaastöid kahel tänavusel kogumisteemal: “Imelik nimi” ja “Loomariik ja inimene”.

ERAs on poolteist miljonit käsikirja, kümneid tuhandeid fotosid, helisalvestisi, filme. Juubeliaasta loengusari “ERA tuleb külla” jätkub ja septembris tuleb tähtsündmus, rahvusvaheline konverents “Arhiivid kui teaduspesad: algatused ja mõjutused”, millest võtavad osa teadlased üle 40 riigist.