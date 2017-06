Linna elu määras sõjavägi

Rakveresse kolinud 1. Eesti polgu ülemaks määrati polkovnik Aleksander Tõnisson. 24–26. mail (6–8. juunil) saabus siia ligi 4000 eesti sõjameest, nende seas sadu ohvitsere. Osa üksusi majutati linna, osa ümberkaudsetesse mõisatesse.

Polgu staap tegutses õpetajate seminari ruumes, 60-meheline puhkpilliorkester, mida juhatas helilooja Mihkel Lüdig, asus gümnaasiumihoones aadressil Pikk tänav 29. Heatasemeline pasunakoor andis linnarahvale kolm-neli korda nädalas vabaõhukontserte.

Sõjaväelased osalesid rahvakoosolekutel ja aitasid valvata korra järele linnas. Kui Tallinna TSSN tagandas 26. mail (8. juunil) kubermangukomissar Jaan Poska, nõudsid nii Rakvere töörahva nõukogu kui 1. Eesti polk üksmeelselt selle otsuse tühistamist.

27. mail (9. juunil) kokku tulnud töörahva nõukogu kuulas kõigepealt ära vahetult Tallinnast naasnud maakonnakomissar Tõnis Kalbuse selgituse ja võttis seejärel vastu otsuse: “Kreisikomissari seletust ära kuulates Tallinna tööliste ja soldatite saadikute nõukogu poolt Eestimaa kubermangu-komissari ametist lahtilaskmise ja võimu enesekätte kiskumise kohta leidis Rakvere tööliste ja soldatite saadikute nõukogu: 1) Et pärast koalitsiooni ministeeriumi asutamist, keda Peterburi tööliste ja soldatite saadikute nõukogu toetab, on ainult valitsusel õigus oma esindajaid kõrvaldada; 2) Et Tallinna nõukogu, kes mitte kogu kubermangu rahva esitaja ei ole, oma tegevusega kubermangus anarhiat sünnitab, - sellepärast paneb Rakvere tööliste ja soldatite saadikute nõukogu komissarile ette ainult valitsuse esitaja eeskirju täita.”

Samal päeval läks Ajutise Valitsuse nimele teele 1. Eesti polgu protestitelegramm, kus peeti vajalikuks, et Tallinna nõukogu lõpetaks oma seadusevastase tegevuse.

28. mai (10. juuni) pärastlõunal kutsus Rakvere töörahva nõukogu vallimäele linnuse hoovi kokku rahvakoosoleku, millest võtsid osa ka 1. polgu sõjamehed. Seal tutvustas nõukogu esimees Aleksander Aren tekkinud poliitilist olukorda, selgitusi jagasid endine haridusseltsi koolijuhataja Julius Seljamaa, tööline Aleksander Moorberg jt.

Üksmeelselt võeti vastu resolutsioon, mis saadeti Ajutisele Valitsusele. Selles leiti, et Jaan Poska tagandamine Tallinna nõukogu poolt on “lubamata omavoli tarvitamine ja marusotsialistide-enamlaste katse oma diktatuuri maksma panna, mida kindlasti hukka tuleb mõista”.

24. ja 25. juunil (7–8. juulil) toimus Rakveres oluline sündmus. Kokku tulid Virumaa 33 valla ja Narva-Jõesuu alevi 98 valijameest, kelle hulgast valiti maakonnale esimene oma, eesti meestest koosnev võimuorgan – Viru maakonnanõukogu.

See sai 15-liikmeline, neli saadikut olid bolševikud. Juulis valiti esimeseks maakonnavalitsuse esimeheks Mihkel Juhkam ja sekretäriks Ado Anderkopp.

Mihkel Juhkam oli endine rentei kassapidaja, Petrogradis õigusteadust õppinud Ado Anderkopp andis siinsetes gümnaasiumides kodanikuõpetuse tunde.

See oli tol raskel ja üsnagi segasel ajal igati sobiv kooslus – vaid linnakooli haridusega Juhkam oli väsimatu töörügaja ja väga hea organisaator, Anderkopp tundis hästi seadust.

Maakonnavalitsus tegutses esialgu linnavalitsuse majas, augustis koliti üüriruumidesse linnapea Anton Pedriksi majja aadressil Rohuaia tänav 13.

Samal ajal maakonnanõukogu valimisega toimetati 25. juunil Rakveres ka esimese üleeestilise omavalitsusorgani – maanõukogu saadikute valimist. Sinna valiti Virumaalt Julius Seljamaa, Artur Vallner, Karl Saral, Tiidu Laur, Herman Kask ja Anna Leetsmann. Viimane oli Aseri kooliõpetaja, maakonna tuntumaid bolševikke ning (esialgu) ainus naine maanõukogus.