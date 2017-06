Rakvere kirik saab uued vitraažaknad

Vitraažid tulevad väga olulisse kohta – kooriruumi kahele aknale, mis väljast vaadates jäävad pargipoolsesse otsa. Seni olid need aknad läbipaistvast klaasist.

Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu ütles, et kogudus algatas kiriku akende renoveerimise projekti, mille käigus loodetakse kooriruumi aknad katta vitraažidega.

“Kunstnik Riho Hütt on selleks valmistanud kavandi, mille kohaselt kujutab lõunaaken puud seitsme tuviga. Põhjaaknal on kunstnik planeerinud kujutada veel ühte paljude tähendustega täidetud sümbolit kristlikust traditsioonist – see on pilv,” ütles pastor.

Tauno Toompuu: “Puu on kristlikus traditsioonis väga paljutähenduslik sümbol. Piibli alglugudest on tuttavad nii hea ja kurja tundmise puu kui ka elupuu. Jeesus Kristus kasutas palju puuga seotud võrdpilte, sealhulgas kõneles sellest, kuidas puud tuntakse viljast.”

Kirikuõpetaja sõnade järgi on tuvi oluline sümbol pühakirja algusest lõpuni: Noa välja saadetud tuvi, tuvi kui ohvriloom ja alandlikkuse sümbol, lõpuks aga ka Püha Vaimu ja vaimuandide tähistaja. “Seitse tuvi vastavad kristlikus traditsioonis tuntud seitsmele Püha Vaimu annile, mis omakorda seostuvad seitsme kardinaalvoorusega,” rääkis ta.

Pilve sümboli tähenduse kohta lausus ta, et “pilv juhib ja näitab teed, annab vihma, mis sajab nii õigete kui ka kurjade peale, ja viimaks ka pilv, mis katab ja varjab ning tähistab nõnda müstilist jumalakogemust”.

Riho Hütt rääkis, et pilv annab märku Jumala kohalolust: “Neljandas Moosese raamatus väljendub selline kohalolu sümbolite kaudu. Näiteks üks selline ongi pilv, mis kattis kogudusetelgi.”

“Jumala vaim on veenev vägi,” lisas kunstnik, “kui see laskub kogudusele, toimub otsustav muutus nende vaimulikus efektiivsuses.”

Riho Hütt on teinud vitraaž­akna ka Lüganuse ja Hanila kirikule. Väike-Maarja kirikusse on ta teinud roosakna vitraaži. Kunstikooli ajal restaureeris Hütt ka Karuse ja Nissi kiriku akende vitraaže.

Kogudus kutsub kõiki projekti oma annetusega toetama, sest tegemist on üksnes korjandusest laekuvate vahendite abil teostatava ettevõtmisega.