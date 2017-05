Parim kink on see, mis peletab üksindust

«Jälle soojad sussid!» mõtleb 87-aastane Paul sülle pandud kinki vaadates. «Aitäh, jalad kipuvadki külmetama,» ütleb ta aga kinkijale. Ja naeratab igaks juhuks.

Ühed lambavillased sussid on tal juba jalas. Teised viis paari ootavad kapis. Ta on saanud kingituseks lambavillaseid susse alates 80. sünnipäevast. Toredaid asju on ka saanud, uue piibu näiteks. Ja jalutuskepi, millega hea õue pingile istuma minna. Kaugemale ei kipugi. Kui, siis ehk Mariele lilli viima. Aga Marie on kaugel. Vähemalt jalgsi minekuks. Aga pole hullu, eks pani poja pere jõulude ajal küünla ja viis lilled. Vast ikka viis? Oot, mitu aastat tema minekust möödas ongi ... Nüüd pole enam kellegagi rääkida.

«Taadu!» äratab hele hääl Pauli mõtisklusest. See on 8-aastane pojatütrepoeg Karl. «Taadu, me läheme issiga täna parki mänguväljakule. Kas sa ei tahaks meiega kaasa tulla?»

Poja ema hakkab juba rääkima, et vanavanaisa kindlasti ei taha, aga Paul sekkub. «Miks ka mitte, poja. Polegi ammu pargis käinud!»

Ja parki nad läksidki. Mineku ja tuleku organiseerimine nõudis täiskasvanutelt küll veidi nuputamist, aga see on sündmus, mida nüüdseks täisealine poiss siiani mäletab. Karli sõnul rääkisid nad pargis taaduga pikad jutud maha. Just Karlile ütles Paul, et ärgu nad talle enam susse küll kinkigu. Et parema meelega tuleks ta temaga veel parki.

Kodust välja saamine on hea kingitus

Ka Paide Päevakeskuses jutuajamiseks laua äärde istet võtnud paarkümmend prouat oli seda meelt, et kodust välja saamine on väga hea kingitus. On see siis reis välismaale või kodusesse Eestisse, ujula kuupääse, teatripiletid, kasvõi ringkäik kalmistutel. Samuti meeldiks neile, kui lähedased külla tuleksid ja kodustes töödes aitaksid. On ju asju, millega leskprouad lihtsalt üksinda hakkama ei saa.

Psühholoog ja holistilise regressiooni terapeut Kaidi-Ly Välb soovitab kuldses eas inimesele kingitust otsides mitte üle mõelda. Ta tuletab meelde, et üksi elavate vanemaealiste suurim probleem on see, et neil ei ole kellagagi rääkida, nad tunnevad end üksikuna ning hingelised vaevused süvendavad või kutsuvad esile ka kehalisi kaebusi. Nii võikski kingitus seda üksindust leevendada. Sest suhelda tahab ka see inimene, kelle nägemine ja kuulmine on kehvavõitu ning liikumine raske. «Võtke külaskäiguks terve päev, mitte ärge tehke tunnist viisakusvisiiti,» selgitab psühholoog Kaidi-Ly Välb.

Psühholoogi sõnul võivad selliste kiirvisiitide järel vanainimeses olevad negatiivsed tunded süveneda ja nii mõnigi on arvanud, et ehk olnuks parem, kui poleks tuldudki. «See kurbus, mis pärast stopperiga mõõdetud koosviibimise aega tekib, on ootusest palju suurem,» põhjendab ta.

Positiivsete tunnete tekitamine on ka tervise säilitamise seisukohast väga tähtis, ütleb Kaidi-Ly Välb. «Kui inimene tunneb end hästi, siis ta mõtleb häid, ennast toetavaid mõtteid, siis on ta tuju ja sellega ka tervis parem. Ka krooniliste hädade peale ei mõtle ta siis nii palju.»