Liigume vabariigi terviseks!

Liikumisaktsiooni „Vabariigi terviseks” eesmärk on väärtustada liikumist kui vaimse ja füüsilise heaolu allikat. Kampaania eestvedaja on Anett Kontaveit, kes jätkab aktiivset elu ka pärast edukat tennisekarjääri. „Igapäevane värskes õhus liikumine on suurim kingitus, mille saad teha nii iseendale kui ka meie riigile. Mida tervemad on meie inimesed, seda tugevam on ka meie riik,” ütles Kontaveit.