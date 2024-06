TERVIS Liigne päevane pikutamine võib pärssida ööund

Kehv uni võib olla seotud ka sellega, et on välja kujunenud uneapnoe ehk uneaegne hingamishäire, mida iseloomustab ülemiste hingamisteede ahenemine või sulgus, hingamispausid une ajal, millega sageli kaasnevad vere hapniku saturatsiooni langus ja unehäired. „See on üsna tavapärane ja normaalne, et vanemad inimesed norskavad, sest nende lihased lõtvuvad ja nad ei oma enam nii suurt kontrolli. See aga ei tähenda ilmtingimata, et neil uneapnoe on,” räägib ta. Uneapnoe diagnoosimiseks tehakse uneuuring ning ravimeetodid hõlmavad vastavalt vajadusele nii kirurgilist sekkumist kui ka mehaanilise abivahendi (CPAP) kasutamist magamise ajal.

Ühtlasi tasub näiteks loobuda pikkadest päevasel ajal tehtavatest uinakutest, sest see võib samuti ööunele karuteene teha. Unenõustaja sõnul on lühiuinakud igati teretulnud, aga kui jutt käib juba tunnisest või pikemast pikutamisest, siis on variant, et see hakkab ööunes rolli mängima. „Kui teha kella kümne ja nelja ajal 10minutiline miniuinak, siis see ei hävita ööund nii palju. Kui aga kella 12 või nelja ajal tund-poolteist pikutada, siis on suur tõenäosus, et see rikub ka ööund,” ütleb ta.