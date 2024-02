Treenin ise oma naha pringimaks

Mida saaksin ise teha, et nahka kauem pringim hoida?

Nahk on meie suurim organ. Laiali laotatuna teeb selle pindala kokku keskmiselt kaks ruutmeetrit. Nahk pole lihtne organ. Tema peamine ülesanne on kaitsta keha välismõjude eest. Ta on tähtis osaline ainevahetuses ja sooja-külma regulatsioonis. Ta on tunnetusorgan – kas miski torkab, lükkab, pigistab, hõõrub end mu vastu. Nahas on veresooned, higi-rasunäärmed, närvid-retseptorid. Nahk on mitmekihiline, igal neist on omad kindlad toimimise eesmärgid.

Välimuse taga on sisemus

Naha välise ilu seisukohast on ülioluline tema sisemisi funktsioone toetada. Loomulikult on selleks tervislik eluviis, õige söömine. Aga üks vahend, mis on meile kõigile kättesaadav, lihtne ja odav, on naha turgutamine – tema ainevahetuse kiirendamine, vereringe ergutamine, surnud pealmise kihi, sarvkihi, tõhusam eemaldamine.

Seda kõike saab teha nahka treenides. Mis oleks siis naha treenimine? Vastus on – masseerimine. Masseerimisega tagangi tema elujõu suurenemise, see aga tähendab naha seisukorra, tema välise ilme paranemist, kortsude taandumist, ilu. Kes ei sooviks olla siledama nahaga, kauem pringim?

Selleks tuleb ise vaeva näha.

Masseerin end ise

Pakun välja treenimise enesemassaaži rullikutega. Mis need rullikud on? Usun, et paljudele teada-tuntud. Minu juhitavate seenioride treeningurühmades olid käsirullikud väga laialt kasutuses. Siiski annan lühida kirjelduse: ehitus on selline, et nööri otsa on lükitud munad ning nööri otstes on käepidemed. Munad võivad olla nii puust kui ka muust materjalist. Kujult on need kas siledad või nurklised, hammasratast meenutavad või väikeste ogadega. Nööre omakorda võib olla kas üks, paralleelselt kaks või enamgi.

Masseerimisel saab otseselt mõjustatud nahk. Aga suur pluss on see, et mitte ainult. Nimelt – ise masseerimisel saab koormuse kogu keha. Suureneb hingamissagedus ehk tõhustub kopsude töö. Tõuseb pulss ehk südametöö intensiivistub. Lihaskond aktiveerub ja seda mitte ainult vahetu mõjutamise tõttu massaažiga, vaid märkimisväärne roll on ka keha asendite muutmisel ja hoidmisel.

Ning lõpuks, kuid mitte viimasena – masseerimine avaldab mõju psüühikale, rahustades närve, taandades vaimseid pingeid.

Tehniliselt on enese masseerimine rullvööga kerge, lihtsalt omandatav. Tuleb vaid teada mõningaid põhimõtteid.