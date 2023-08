Ka aiatööd annavad tugevamad lihased ja treenivad südant

Maailma Tervishoiuorganisatsioon tõstis hiljuti seenioride treeningusoovituste mahtu ja võimekamatele on nüüdsest lubatud ka suurema intensiivsusega treeningud. Tavapärase jalutamise ja kõndimise asemel soovitatakse nüüdsest näiteks keskmise intensiivsusega kepikõndi (4–5 km/h) või rattasõitu, ujumist, vesivõimlemist või mõõduka koormusega liikumist.

Eve Sooba. Foto: Jaana Toomik

„Igati sobiv on selline on kõnnitempo, kus saad sõbraga rääkida, aga laulda siiski ei saa,” täpsustab taastusarst Eve Sooba. Samas võib pea igal terviserajal kohata mõnd kõrges vanuses tervisejooksjat. „Mina suhtun jooksmisse täiesti neutraalselt. Kui inimesel tervis korras ja terve elu jooksmisega tegelenud – no kuidas talle see ühtäkki vanusele viidates ära keelata?” muigab dr Eve Sooba.

Aja jooksul oleme tema sõnul saanud järjest targemaks selles suhtes, kui palju peaks päevas või nädalas liikumisele aega kulutama.

„Kui varem rääkisime, et piisab 150 minutist nädalas mõõduka koormusega kõigile, siis praegu soovitatakse liikuda juba 300 minutit. Me teame ka, et tervisekasu kasvab veelgi, kui liikuda üle 300 minuti. Miks rohkem? Seda teeb meie mugav elu meiega ning me teame, et tuleb kõvasti rohkem teha, eriti ülekaalulistel!”

Liikuda tuleb iga päev