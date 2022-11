Täna treenime koos lapselapsega. Temaga on lõbus!

Pehme pall ja jõukumm

Pehme pall ongi sõna otseses mõttes pehme – pigistamisel taastab see alati oma algse kuju. See pole pehmeks ega lörtsi vajunud vana kummipall, vaid on spetsiaalselt loodud pallitüüp. On väiksemaid, kümnesentimeetrise läbimõõduga ning kaks ja enam korda suuremaid. Pallid on kerged, turvalised ja odavad. Saab neid kõige hõlpsamini mänguasjade kauplustest.

Jõukumme on mitmesuguseid. Paljudele on tuttavad siledast kummist, umbes 10 sentimeetri laiused erinevate värvidega lindid. Iga värv määratleb raskusastet – kui palju jõudu tuleb rakendada selle venitamiseks. On ka jämedama nööri moodi kumme, selliseid, nagu espandrites kasutatakse. Need on tavaliselt suuremas rullis, saab osta nii pika jupi, kui enesele sobib. Piltidel on kasutatud kolmandat liiki jõukumme – käepidemetega.