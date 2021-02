Mida teha, kui uni ei tule?

Ometi on uni niisama hädavajalik nagu tervislik toit ja füüsiline aktiivsus. Piisavat und on vaja immuunsüsteemi korralikuks tööks, metaboolsete protsesside ja kehakaalu reguleerimiseks ning mälestuste säilitamiseks.

Uuringud on leidnud, et une lühike kestus ja halb kvaliteet põhjustavad paljusid muresid. Näiteks langeb keskendumisvõime ja suureneb südame-veresoonkonnahaiguste, rasvumise, diabeedi ja Alzheimeri tõve tekkerisk.

Mitu tundi und inimene vajab?

Vaatamata vanusele on korralik uni tervisele esmatähtis. Unevajadus on individuaalne ja sõltub vanusest, geneetilisest eelsoodumusest, unekvaliteedist, elustiilist. Imikud magavad keskmiselt 14–17 tundi päevas, kooliõpilaste unevajadus on 9–11 tundi. Täiskasvanud vanuses 18–64 aastat peaksid magama umbes 7–9 tundi ja eakad vanuses üle 65 eluaasta 7–8 tundi.