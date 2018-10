Riik toetab hooldekodudes elavate eakate gripi vastu vaktsineerimist

Vaktsiine on erinevaid, kuid praegu on arvestatud viis eurot maksva vaktsiiniga, mis hooldekodudes elava umbes 8000 inimese puhul läheb maksma mõnikümmend tuhat eurot.

Eestis on euroliidu kõrgeim suremus gripi tüsistustesse: möödunud hooajal suri gripi tõttu 94 inimest, neist 95% olid 65-aastased ja vanemad.

Reedel, 5. oktoobril 60+ festivalil kõnelenud Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna arst dr Argo Lätt arvas, et tegelikult võib see kurb number olla ametlikust statistikast veel mitu korda suurem, ja kutsus samuti eakaid üles end gripi vastu vaktsineerima. Gripi vastu vaktsineerimiseks on praegu õige aeg, sest viirus veel ei ringle.