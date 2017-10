Piret Väljaots eakate tervisest: pigem on probleemiks see, et jäädakse koju istuma

«Eakate olümpia võistlused ei ole keerulised ega nõua erilist ettevalmistust, pigem on tegemist lõbusa meelelahutusega,» rääkis Piret Väljaots. Samal ajal käis kõigis võistluse kümnes punktis pinev mõõduvõtmine. «Meil on alumine vanusepiirang, ülemist ei ole - ega vanus ei loe. Tegelikult ei vasta üldse tõele, et neile sobib ainult kudumisring, siin on ka päris seeniorsportlasi.»

Kaks päeva enne valimisi, linna või eakate jaoks?

Ikka eakate jaoks. Me kutsume seda Tartu eakate terviseolümpiaks, kuid me ei kontrolli sissekirjutusi. Tartu linna rahvas, kes sündmusest läbi erinevate kanalite kuuleb, saab oma võistkonna kokku panna ja võistlema tulla. Tänavu on ka osalejate poolest rekordaasta, igal aastal tuleb juurde. 2013. aastal alustasime 9 või 10 võistkonnaga, kuid sel korral on juba sada osalejat.

Miks see üritus vajalik on?

Eakad saavad tulla, olla seltskondlikud. Vaadake kasvõi kuidas nad võistlevad ja on rõõmsad. Meil on alumine vanusepiirang, ülemist ei ole - ega vanus ei loe. Tegelikult ei vasta üldse tõele, et neile sobib ainult kudumisring, siin on ka päris seeniorsportlasi. Tegemist on lõbusa seltskondliku üritusega, mida eakad iga aasta ootavad. Kevadeti küsivad, et kas sügisel ikka tuleb.

Kas teete kampaaniat või levib ürituse teave kuulujutuna?

Pigem päevakeskuste kaudu - nemad osalevad alati mitme võistkonnaga, asutuse siseselt komplekteerivad võistkonnad. On tulnud ka inimesi, kes ei ole päevakeskuste külastajad. Nemad on tavaliselt saanud info pressiteatest, läbi interneti või kuulnud siin käinud sõprade käest.

Kui vaatame, siis ei ole küsimus ainult sportlikus võistlemises, meil on siin kohal erinevad asutused - see võiks olla ka koht, kus inimesed saavad uut infot uute võimaluste kohta. Täna on meil esimest korda väljas näiteks Sentab oma suure nutitelekaga. Seal saab suhelda, mängida mänge, osaleda kursustel - ongi sellise suhtlemisfunktsiooniga. See lahendab suhtlusprobleemi inimestel, kes kardavad arvuteid. Telekaga harjunud saavad seda samamoodi edasi kasutada.

Mille poolest erineb see üritus teistest eakate festivalidest?

Enamasti on inimene seal (teistel festivalidel, toim.) küllalt passiivne, tarbib seda mis talle kohale tuuakse. Siin kujundab ta aktiivselt ise seda üritust. Võtab osa ja valmistub, osad võistkonnad valmistuvad tükk aega enne päris võistlusi. Tegelikkuses see väga suurt ettevalmistust ei vaja. Inimene kes on füüsiliselt aktiivne ja elab tervislikult, peaks kõigi nende ülesannetega kenasti toime tulema. Kindlasti on ka võistkondi, kes uurivad, et mis neil sel aastal tulemus oli ja mida peaks parandama - nii hakkavadki valmistuma järgmiseks aastaks.

Kas alad on alati samad?

Ei. Tänuvu pidime pidime jälle alasid ümber organiseerima. Suur osa võistlejaid on käinud siin aegade algusest saadik ning et neil igav ei hakkaks, üritame natuke igal aastal midagi muuta. Kindlasti toimub korvpall, jalgpall, topispall ja täpsusvise - need on sellised klassikalised.