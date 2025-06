60+ meenutab Ene Järvist Otsekohene näitleja Ene Järvis: "Õpime armastama ja vihkama. Iga päev midagi uut."

Ene Järvis vajab oma sõnul laval õnnestumiseks kolme asja: huvitavat materjali, head lavastajat, meelepärast rolli. „Kui lavastus on nõrk või keskpärane, siis on näitlejal raske, peaaegu võimatu hästi mängida. Need asjad on omavahel paratamatult seotud.”

Mis on näitleja elukutse tuum? „Et me näitlejatena suudame mõne etendusega kellegi sees midagi liikuma panna, ta saab emotsiooni ja teeb homme või ülehomme kasvõi alateadlikult mõne otsuse sellest lähtuvalt. Teatril ma teist mõtet ei näegi,” räägib näitlejanna. Ning ütleb, et tunneb alles 50. eluaasta järel end tõeliselt tugevana. „Minuga võib juhtuda ükskõik mis, aga enam ma ei murdu. Seisan raudselt püsti, tänu elukoolile. Olen elu jooksul väga palju muutunud. Olen elult oma õppetunnid kätte saanud. Nendest õppinud. Olen muutunud oma mõtetes ja otsustes. Mind ei juhi enam teiste inimeste arvamused, vaid mu enda otsused,” kinnitab ta. „Kogu minu elu on olnud õppimine ja kuhugi jõudmine. Samas kõik sündmused, mida olen südamega läbi elanud, on mul lõpuks ainult plussiks keeranud, sest ilma nendeta ei oleks ma jõudnud sinna, kus ma praegu olen. Kui keegi küsib, kas ma tahaksin uuesti noor olla, siis mul on tunne, et ma vist ei tahaks. Ma ei saa sada protsenti öelda, sest mulle pole keegi seda võimalust pakkunud ja ma pole reaalselt seisnud fakti ees, et homme olen 15 või 18. Kuid kui ma fantaseerin sel teemal, siis arvan, et ma ei tahaks. Läheksin praegu selle tarkusega, mis mul on, selle elu lõpuni. Ja arvan, et mulle antakse veel võimalus – kui mu hing ainult tahab.”