Apteeker selgitab: reisiapteeki ei tohi autos pikemat aega hoida

Ära jäta ravimeid sooja kätte

Kindlasti on mugav autos hoida varu erinevatest ravimitest, mida Eestis või isegi Euroopas autoga reisides vajadusel kasutada, kuid proviisori sõnul on see lähenemine vale, isegi ohtlik. „Ma ei soovitaks autos üldse ravimeid hoida. Kuumus, niiskus, külm – need kõik on ravimitele ebasobivad säilitamistingimused,” toonitab proviisor Virge Sokk. „Samuti juhin tähelepanu sellele, et ravimeid ei tohiks säilitada aknalaual, kus need võivad jääda päikese kätte. Ravimid vajavad toatemperatuuri ja normaalset õhuniiskust. Parim on neid hoida kapis või sahtlis, sest osa retseptiravimeid on temperatuuri ja valguse suhtes eriti tundlikud,” ütleb apteeker kokkuvõtteks, tuues välja, et autoga sihtkohta saabudes tuleks ravimid endaga masinast kindlasti kaasa võtta.