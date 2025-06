Uuring: enamus inimesi ei looda riikliku pensioni peale

67 protsenti vastajatest on veendunud, et riiklik toetus ei kata isegi hädavajalikke kulutusi, nagu igapäevane toit, eluasemekulud või ravimid.

Olenemata sellest, et üle poole eestimaalastest peab igakuist kõrvalepanemist oluliseks, tunnistab 57 protsenti vastanutest, et nad pole kunagi arvutanud, kui suur võiks nende pension tulevikus tegelikult olla. Iga kümnes vastaja ütleb, et ei plaani pensioni tarbeks üldse lisaraha koguda. „Nende jaoks võib sissetuleku järsk vähenemine pensionile jäädes tulla ootamatu ja ebameeldiva üllatusena,” tõdes SEB Varahalduse juht Gert Vilms.