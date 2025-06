TalTechi teadlased arendavad humanoidrobotit liikumispuudega inimeste toetamiseks

Projekti edu võti peitub selle interdistsiplinaarsuses. Meeskonnas on insenere, terviseeksperte ja teadlasi mitmest riigist, kelle ühine eesmärk on parandada liikumispuudega inimeste elukvaliteeti. Erinevalt tööstusrobotitest on humanoidrobotid loodud inimesele sarnaseks, suutes liikuda siseruumides, haarata esemeid ja töötada vahetus koostöös inimestega.