Riigikogus arutati, kuidas saaks eakas hooldekodus ja kodus ohutult elada

Ühiselt leiti, et vajadus on rohkema teabe ja järjepideva hooldekodu personali koolitamise järele, mis aitaks kaasa vägivallaaktide ärahoidmisele ja sellele viitavaid märke paremini varases staadiumis märgata, korrektselt olukorras reageerida ning olla teadlik tegevustest, mis on selliste juhtumite puhul vajalikud.