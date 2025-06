Fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul on maksutõusud ja elukalliduse kasv oluliselt halvendanud pensionäride toimetulekut ning riigi kohus on eakatele keerulises olukorras appi tulla.

„Ehkki pensione indekseeritakse iga aasta, ei kata see elukalliduse tõusu ja vanemaealiste ostujõud jääb selgelt alla tööealiste omale. Täna maksavad üksikud kohalikud omavalitsused pensionilisa, kuid see peaks kehtima kõigile pensionisaajatele üle Eesti. Sümboolne oleks pensionilisa maksta sünnipäevakuul, kui väljaminekud on tavapärasest suuremad,” lausus Lauri Laats.

Keskerakonna saadiku sõnul on oluline mõista, et pensionäride toimetuleku all ei tohi silmas pidada ainult toidupoolise ostmist ja kommunaalarvete tasumist. „Oluline on ka sotsiaalne läbikäimine, ligipääs teenustele ja vaimne heaolu,” loetles Lauri Laats. „Paljud Eesti eakad elavad üksi, sageli kehvades tingimustes ning piiratud liikumisvõimalustega. Statistika näitab, et ligi 40 protsenti vanemaealistest tunneb üksildust ning üle poole peab kokku hoidma esmavajaduste arvelt.”