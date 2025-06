KODU Kuidas muuta väike rõdu lopsakaks aiaks?

Paljud aiandushuvilised on taas avastanud pelargoonid, petuuniad ja lobeeliad – traditsioonilised suvelilled, mis kunagi kaunistasid pea iga rõdu ja terrassi. Need pakuvad ajatut ilu ja sobivad hästi neile, kes hindavad lihtsat hooldust. "Need on vastupidavad, ilusad ning õitsevad rikkalikult kogu suve. Ehk siis need taimed sobivad hästi ka neile, kes alles rõduaiandusega algust teevad," kinnitab Gardesti aianduskeskuse turundusjuht Kelly Juksaar.

Vähenõudlikud rõdutaimed

Erilist tähelepanu pälvivad ka viirpelargoonid, mille eelised on hea vastupidavus ja püsiv õitsemine. "Osavamad taimekasvatajad suudavad neid säilitada ja kasvatada talvel ka tubastes tingimustes, et suveks neid taas rõdukasti või potti istutada. Nende värvivalik on väga mitmekesine, kuid ainus miinus on see, et äraõitsenud õisikud tuleks õigel ajal eemaldada, et mitte tekitada prahti," räägib Räpina Aianduskooli õpetaja Anu Käär.