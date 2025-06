HINGEELU Vanuse lisandudes ilmavalud suurenevad

Hüpoteetilist seost ilmamuutuste ja valu vahel on dokumenteeritud juba klassikalisest Rooma ajast, kusjuures umbes 400 eKr oli Hippokrates võib-olla esimene, kes väitis seost ilmamuutuste ja inimese valuaistingute vahel.

Kuid inimeste kohanemine ilmastikuga on küllaltki äärmuslik. Tavaloogika kohaselt peaks sooja ja päikeselist ilma absoluutselt kõik hästi taluma, kuid ometi on inimesi, kes tunnevad ennast suurepäraselt just vihmaga ja päikeselise ilmaga muutub nende enesetunne vastupidi kehvaks.

Tundlikkus ajaga kasvab

Statistika kohaselt on üle 40aastased inimesed ilmamuutuste suhtes väga tundlikud. Arstid ütlevad, et selline reaktsioon annab märku mõne probleemi olemasolust kehas. Sel juhul on ilm vaid käivitav tegur, mis põhjustab konkreetse haiguse ägenemist.

Iga sümptom, mis ilmneb atmosfäärirõhu või magnetvälja muutumisel, näitab teatud organite või süsteemide talitlushäireid. Seetõttu peaksid alla 40aastased inimesed pöörama suurt tähelepanu ilmatundlikkuse ilmingutele ja läbima õigel ajal uuringud. Paljud inimesed imestavad, miks nende pea ja silmad ilma muutudes valutavad.

Kroonilised tõved ja ilmamuutused