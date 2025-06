EESTI Lahmuse – kuulsast korvpallist imelise vesiveskini

Rohkem kui 50 aastat on Lahmusel õpetatud erivajadustega lapsi. Paar aastat tagasi tekkis oht, et õpilaste arvu vähenemise korral tuleb kool sulgeda. Nüüd õpilaste vähesuse üle enam kurta ei saa: see on kahe aasta taguselt 43-lt kerkinud 66-le ja üle 70 ei ole jaksu vastu võttagi, kirjutab Egon Valdaru oma artiklis ajalehe Sakala ühes maikuu numbris.

"Oluline on, et õpetajad, kes siin töötavad, teevad seda hea meelega, kuigi lapsed võivad olla ettearvamatud. Siin on lastel hea võimalus arenemiseks, sest tavakoolis satuvad nad sageli kiusamise alla," selgitab direktor. See tekitab tõrget üldse kooli minna ja seetõttu peaks erivajadustega laste koolid kindlasti püsima jääma, leiab Kuuno Tiitus. Koos õppimine tavakoolis tooks kaasa probleeme nii erivajadusega lastele kui ka tavaõpilastele, muudaks oluliselt kooli õhkkonda ja halvendaks õppeedukust.

Lahmuse koolis on pearõhk pandud käelisele tegevusele. Klassiruumidest leiab tahvlid ja kriidid, et kõik omandaksid oskuse lugeda ja kirjutada. "Siin on puutöömaja ja sepandus ning kangakudumine, õpitakse aiandust ja kokandust," tutvustab direktor. Eriti uhke on ta aga selle üle, et ainult siin on epoksiidiring, mida mitte kuskil mujal ei ole. Õpilaste laual kuivavad tööd on väga loomingulised.