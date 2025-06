ELULUST Kirjanik Olavi Ruitlane: "Ma ei saa tugitoolis tukkuda, pean lapse üles kasvatama!"

Ilma raamatuteta kodu

Vanaisa keretäied

"Mu vanaisa oli tark mees, aga laste kasvatamise koha pealt olid tal lihtsad põhimõtted. Kui laps tuleb koolist koju ja on päevikus hinne kaks, siis ta peab ju saama kere peale. Ega ta ei läinud iga kord vitsa otsima. Tal oli selline peenike kumminuut, millega oli tõhus vitsa anda. Kui kolm korda said, siis olid tagumiku peal jutid," meenutab kirjanik. "Kui ta mulle peksa andis, siis kartsin pigem, et ta sureb selle juures ise ära, sest tal oli juba kolm infarkti olnud. Valu kannatasin välja, surusin lihtsalt hambad risti. Aga peksasaamisest veel valusam oli tunda piinlikkust, kui koolis lühikeste kehalise kasvatuse pükste alt see sinine jutt välja paistis. See oli hull, neid jutte teistele lastele ära seletada."

Olavi on mõelnud, et vanaisa peale ta nende lapseea peksasaamiste pärast viha ei pea. "Nad ju siiralt uskusid, et see kasvatab mind, et nad teevad minust parema mehe. Aga nad eksisid. Olen mõelnud, et nad ju ei osanudki teisiti. Õnneks on Kaarel jäänud igasugusest füüsilisest karistusest puutumata. Need ei ole ilusad mõtted, mida vanaisast kunagi mõtlesin. Ma ei taha, et mu lapsed mõtleksid minu kohta: on alles värdjas, tuleb ja lööbki."