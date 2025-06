Euroopa Parlamendi Alzheimeri tõve teemalise arutelu tõdemus – Euroopa peab tegutsema kohe

Chris Ellermaa liitus MTÜ Elu Dementsusega isikliku mure ja vajaduse ajendil. Tema emal diagnoositi Alzheimeri tõbi ja selgus, et abi ja tuge oli keeruline leida. Dementsusega seonduv oli justkui tabu, sellest ei räägitud. Ometi on dementsusega inimesi palju ja nende hooldamisega tegelevaid inimesi veelgi rohkem. Chris unistab, et ühel päeval on Eestis kogukondlikud keskused, kuhu on oodatud kaasa lööma ka dementsusega eakad, et tunda end vajalike ja väärtuslikena ka siis, kui täna veel ravimatu haigus neid tabab. Chris osaleb Alzheimer Europe’i juures tegutsevas dementsusega inimeste lähedaste töögrupis (European Dementia Carers Working Group, EDCWG), mis on hea võimalus jagada oma kogemusi, õppida teistelt ning saada kindlust, et oleme õigel teel.