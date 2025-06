60+ juunikuu number Ärevus, ilmavalud ja lopsakas rõduaed

"On olnud päevi, kus terve päeva jooksen poisiga ühelt sündmuselt teisele, ehkki peaksin hoopis oma raamatut lõpetama. Aga mulle päriselt meeldib olla isa. See hoiab kuidagi elus. Ma olen sunnitud koos temaga jooksma, ma ei saa ära surra!" naerab kirjanik Olavi Ruitlane.

Biometeoroloogia on suhteliselt noor teadusharu, mis uurib ilma mõju inimesele. Miks inimorganismi seisund ilmast võib sõltuda, sellele veel täielikku vastust pole. Küll on aga täheldatud, et paljud inimesed tunnevad end ilmamuutuse korral ebamugavalt, samuti võib neil tervis halveneda. Ilmatundlikkusele on vastuvõtlikud kõik inimesed, kuid erineval määral. Noored, treenitud organismid ehk inimesed, kellel pole kroonilisi tõbesid, taluvad igasuguseid ilmastikuhäireid enamasti kergesti. Vanuse lisandudes ilmavalud suurenevad. Eriti tundlikud on ilmamuutuste suhtes närvilised inimesed. Kõige ohtlikumad on psühholoog Toivo Niibergi teada järsud ilmamuutused, mis leiavad aset ühe ööpäeva jooksul. Kuidas võib ilm mõjutada kõrge ja madala vererõhu, südamehaiguste, astma, kroonilise bronhiidi, reuma ja radikuliidi korral, aga ka selle, mil moel mõjub ilmastik silmadele ja depressiivsetele inimestele, toob värskes 60+ numbris lugejani psühholoog Toivo Niiberg.