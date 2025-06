Heaolutehnoloogia festival pühendus seenioridele

Meie elanikkond vananeb ja vajadus tervise- ja sotsiaalvaldkonna teenuste järele kasvab, samas on puudus inimestest, kes võiksid neid teenuseid pakkuda. See on väljakutse, mida täna ei saa enam ignoreerida,” ütles Sotsiaalministeeriumi sotsiaalteenuste innovatsiooni ja tehnoloogia juht Kitty Kubo.

Foto: Kitty Kubo ​Erlend Štaub

„Õnneks on olemas aina rohkem tehnoloogilisi lahendusi, mis on end praktikas tõestanud ja saaksid ka meie eakaid ja erivajadusega inimesi aidata ning hooldustöötajate koormust ja puudust leevendada.”

Ligi pooled 65aastasest elavad üksi

Kitty Kubo sõnul elavad Eestis ligi pooled üle 65aastastest inimestest üksi. Nendest enam kui kahel kolmandikul on pikaajaline haigus ja neljandiku igapäevategevus on suurel määral piiratud. „Praegu jõuavad eakad väga sageli hooldekodusse, ilma et nad oleks eelnevalt kodus elades saanud ühtegi toetavat teenust. Hooldekodu ei ole inimese eelistus, lisaks on see kõige kulukam variant nii perele kui riigile. Peame mõtlema, kuidas saaksime koduteenustega ennetada abivajaduse tekkimist või süvenemist, kasutades ära võimalusi, mida annavad tehnoloogiad,” ütles Kubo.

„Uue innovatsiooniprogrammiga anname hoogu just selliste nutikate digilahenduste ja kaugteenuste arendamisele tehnoloogiaettevõtete ja teadlaste koostöös üle tervise- ja hoolekandesüsteemi.”

Riikliku innovatsiooniprogrammi eelarve on ligikaudu 12 miljonit eurot. Programmi kandideerimise esimene voor avaneb sügisel.