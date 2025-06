Ravimata igemepõletik võib tekitada ebameeldivaid tagajärgi

Leevendust pakuvad spetsiaalsed hambapastad ja igemegeelid

Apteegis on saadaval mitmeid tooteid, mis aitavad leevendada igemepõletikku. Ross rõhutab, et kui inimene on käinud hambaarsti juures ning talle on soovitatud jälgida tekkinud sümptomeid ja ennetada erinevaid võimalikke seisundeid, siis saab apteeker pakkuda konkreetseid tooteid. „Saame soovitada erinevaid spetsiaalseid hambapastasid, suuvett ja igemegeele, mis toetavad igemete tervist ja aitavad põletikule leevendust pakkuda. Konkreetse toote soovitamisel võtame alati arvesse arsti soovitusi ning inimese enda kaebusi, olgu siis ravi ajal või ennetuse osas,” selgitab Ross.