Päikeseallergia ei küsi vanust ega nahatüüpi

Päikeseallergia võib välja lüüa igaühel, mistõttu tuleb selle leevendamiseks kogu aeg valmis olla. „Väga sage on olukord, kus apteeki tuleb inimene ja kurdab kõiki klassikalisi päikeseallergia sümptomeid, kuid on veendunud, et kuna seda varem pole olnud, siis pole võimalik, et tal see ka tekiks. See, et varem pole organism päikesele sedasi reageerinud, ei tähenda, et allergia ei või mingil ajahetkel siiski kujuneda,” räägib Valge-Rebane.

Päikeseallergiast tekkinud sümptomite ravimisel tasuks vältida vigu, mis võivad olla tingitud kiusatusest või ebamugavustundest. „Üks levinumatest vigadest on päikeseallergia sümptomitest tingitud sügelusele järele andmine ehk kratsitakse ärritunud nahka, mistõttu tekitatakse iseendale nahavigastus, mis võib minna põletikuliseks," jätkab ta.

Sügeluse leevendamiseks sobivad pea kõik allergiavastased preparaadid. „Apteegis on pakkuda nii seespidiseid vahendeid kui nahale kantavaid. Neid võib kasutada ka samaaegselt,” kirjeldab apteeker levinud probleemi lahendamist.

„Kuna tuntakse, et Eestis on päikesepaistelisi ilmasid suvel vähe, juhtub tihtipeale ka seda, et minnakse päikeseallergia sümptomitega siiski päikest võtma, mis võib reaktsiooni tõsiselt süvendada. Tegelikult peaks antud juhul päikese käes viibimist üldse vältima. Päikest peaks vältima ka siis, kui patsiendile on määratud muid ravimeid, mis võivad muuta naha päikese suhtes tundlikuks, suurendades võimalust soovimatu nahareaktsiooni tekkeks,” kirjeldab Kerli Valge-Rebane peamisi reaktsiooni ravimisel tehtavaid vigu.

Mida päikesekaitsevahendite puhul jälgida?

Kõige lihtsamad viisid ennast päikeseallergia eest kaitsta on kanda pikemaid riideid, mis ei lase kiirgust otse nahale. Lisaks on soovitatav kasutada sobiva SPF-ga päikesekaitsevahendeid. „Kui varasemalt on teada, et nahk on päikesele tundlik, siis tasub vaadata tooteid, mille puhul on SPF-näitaja 50,” sõnab Valge-Rebane. „SPF-näitaja annab indikatsiooni, kui kaua see toode nahka ajaliselt kaitseb, ilma et tekiks punetus: mida väiksem number, seda lühemat ajalist kaitset pakub kaitsevahend päikese tugeva kiirguse vastu.”