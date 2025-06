Perearsti nõuandeliinile 1220 helistades saab ka retsepte pikendada

Tasub teada, et nõuandeliini isikustatud teenust kasutades on võimalik pikendada ka varem välja kirjutatud retsepte ja anda teada soovist alustada töövõimetuslehte. Kordusretseptid loovad turvatunde allergikutele ja krooniliste tõbedega inimestele, et muretult puhkust nautida. Siiski tuleb arvestada, et retsepte saab nõuandeliini meedik välja kirjutada üksnes reede õhtuti kella 17–22 ning nädalavahetustel ja riigipühadel kella 8–22. Retsepte ei väljastata rahustitele, potentsiravimitele, uinutitele, psühhotroopsetele ravimitele, antibiootikumidele, narkootilistele ravimitele või tugevatoimelistele valuvaigistitele.