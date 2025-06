Hea haiglakogemus süvendab patsiendi usku tervenemisse

Tänavuse patsiendinädala tunnuslause „Minust algab patsiendikogemus“ seletab Agris Koppel lahti sellega, et iga tervishoiusektoris töötav inimene peab vastutuse võtma iga patsiendikohtumise hetke eest. Tervishoiuasutuse roll on luua turvaline ja toetav keskkond, kus patsiendil on võimalus väljendada, mis on just tema jaoks oluline nii raviprotsessis kui muudes eluvaldkondades. „Samas on selge, et patsiendikogemus algab ka patsiendist endast – tervishoiuteenuse osutamine on ju koostöö. Märgatavas osas loob patsient ka ise oma kogemust: avatuse, aususe, ootuste ja koostöövalmiduse kaudu,“ selgitas ta.