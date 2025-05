Eesti inimesed elavad üha kauem

024. aasta andmetest selgub, et Eesti inimeste tervena elada jäänud aastad sünnimomendil on 58,7 aastat. „Eelmise aastaga võrreldes on tervena elatud aastate arv tõusnud 0,7 aasta võrra. Mehed elavad tervena 56,8 aastat ning naised 60,6 aastat,“ ütles analüütik.

Voolens selgitas, et aastast aastasse on näha, et linnalistes piirkondades elavad inimesed tervena mõne aasta võrra kauem kui maapiirkondades – 2024. aastal vastavalt 59,7 ja 56,5 aastat. Mullu vähenes maapiirkondades tervena elatavate aastate arv 0,4 aasta võrra, kuid linnalistes piirkondades tõusis 1,3 aasta võrra.

Oodatav eluiga arvutatakse vastava aasta suremusnäitajate põhjal. Viimastel aastatel on suremus olnud stabiilne, mistõttu on oodatav eluiga jätkanud tõusutrendis. Eluea pikenemine peegeldab ühiskonna arengut ning on tihedalt seotud ka teiste teguritega nagu inimese elukoht ja haridustase.

„Haridustase mõjutab tõepoolest inimeste elatustaset, millel omakorda on mõju tervisele ja oodatavale elueale. Nii on näiteks kõrgharidusega naiste oodatav eluiga keskmiselt 86 aastat, samas kui põhiharidusega meeste eluiga on 68,4 aastat. Sarnane erinevus tuleb välja ka tervena elatud aastate puhul. 2024. aasta andmetel elavad kõrgharidusega inimesed tervena keskmiselt 64,5 aastat, põhiharidusega inimesed vaid 48,6 aastat. Tuleb välja, et tervena elatud aastate arv kasvas 2024. aastal ainult kõrgharidusega inimeste hulgas. Madalama haridusega inimeste hulgas jäi see samaks või isegi vähenes,“ lausus Voolens.

Eestlased elavad tervena mõnevõrra kauem kui mitte-eestlased, vastavalt 59,1 ja 57,7 aastat. Vahe on viimasel aastal oluliselt vähenenud, sest tervena elatud aastate arv kasvas möödunud aastal eelkõige mitte-eestlaste hulgas (1,4 aastat), samal ajal kui eestlaste hulgas ainult 0,2 aastat. Selgub, et mitte-eestlastest mehed ja eestlastest mehed elavad tervetena võrdse arvu aastaid, erinevus on ainult naiste hulgas.