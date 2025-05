Teresa Abivahendikeskus laiendab Tartus tegevust

Teresa avas uue kauplus-esinduse Eedeni keskuse välisküljel ja juba juunis on plaanis avada teine esindus Aardla Selveris.

„Soovime, et abivahendid oleksid inimestele kättesaadavad just siis, kui neid päriselt vajatakse – ilma liigsete ootamiste ja keerulise paberimajanduseta. Meie uued esindused Tartus on samm selles suunas: rohkem ruumi, parem ligipääs ning võimalus renditeenuse kaudu lahendada vajadusi kiirelt, paindlikult ja mugavalt,“ sõnas Teresa abivahendikeskuse tegevjuht Kaia Palumaa.

Teresa abivahendikeskuse tegevjuht Kaia Palumaa. Foto: Teresa Abivajendikeskus

Teresa peab oluliseks paindlikku abivahendite renti. Renditud tooteid saab vajadusel hooldada, välja vahetada või tagastada, mistõttu on see kiirelt kohandatavaid alternatiive ostule. Paljude toodete puhul kehtib riiklik hüvitis rendile, samas kui ost ei pruugi olla kompenseeritud. Seetõttu on renditeenus klientidele tihti ka rahaliselt soodsam valik.

Uue ja avarama Kalda tee esinduse sissepääsu vahetus läheduses on klientide mugavuse huvides kaks privaatset parkimiskohta.

Aardla Selveris juuni lõpus avatav esindus paikneb Tartu oluliste sotsiaal- ja tervishoiuasutuste läheduses: Tartu Puuetega Inimeste Koda, Ropka-Karlova Päevakeskus ja Ropka Perearstikeskus jäävad kõik umbes viieminutilise teekonna kaugusele, tagades lihtsa ligipääsu neile, kes vajavad igapäevaselt abivahendeid ja toetavaid tooteid.

Teresa abivahendikeskused pakuvad laia valikut liikumisabivahendeid, hooldus- ja igapäevatooteid – ortoosid, ratastoolid, tugiraamid, kreemid, toidulisandid ja palju muud.