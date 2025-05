Ekspert selgitab: mida peaks tegema, et saada keskmisest suuremat pensionit?

Swedbanki pensionivaldkonna juht Kaire Peik tõdes, et kui keskmisel inimesel võib olla keeruline pensionieas kohtuniku või riigikogu liikmetega samaväärset pensioni saada, on võimalik siiski võimalikul varakult ja nooremas eas tehtud õigete sammudega oma vanadusea sissetulekut märkimisväärselt suurendada. „Oletame, et 30aastane inimene teenib täna Eesti keskmist brutopalka ehk umbes 2000 eurot kuus ning kogub vaid II pensionisambasse 2protsendilise sissemaksega. See tähendab, et tulevikus moodustab tema pension tõenäoliselt heal juhul vaid 37% tema pensionile eelnenud sissetulekust.