Eksperdid ja teadlased otsivad lahendusi tervishoiu kitsaskohtadele

Kahepäevase Health Founders Estonia Startup Bootcamp eesmärk on kiirendada terviseinnovatsiooni arengut, tuues kaheks päevaks kokku iduettevõtjad, teadlased, tervishoiutöötajad ja IT-spetsialistid, et muuta ideed tervisetehnoloogilisteks lahendusteks. Osalejaid toetavad kogenud mentorid ja valdkonna eksperdid, toimuvad praktilised töötoad ning saadakse kohest tagasisidet arendatavate lahenduste kohta.

„Esimene väljakutse puudutab südameinfarkti läbi teinud patsiente – vaja on lahendust, et toetada neid pärast haiglaravi, pakkudes ühtset ja standardiseeritud raviteekonda. Eesmärgiks on luua lahendusi, mis varustaksid patsiente teadmiste ja oskustega, et nad suudaksid oma seisundit tõhusalt juhtida ning raviteekonnal püsida,” ütles Health Founders Estonia projekti eestvedaja, bootcampi mentori Silja Elunurm.