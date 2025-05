Reumafoorum: osteoporoos on aladiagnoositud

Põhja-Eesti Regionaalhaigla reumaõe Helina Hüti sõnul on probleemiks see, et osteoporoosi ei peeta tihti haiguseks, mida saaks ennetada, vaid lihtsalt vananemise osaks. Tema sõnul on haigus aladiagnoositud ja alaravitud.

Tervishoiutöötajad tunnevad sageli ebakindlust ravi määramisel ja nende töö on takistatud aja- ja ressursipuuduse tõttu. Samuti esineb hirme ravimite kõrvaltoimete ees.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliiniku vanemarst-õppejõud Made Laanpere sõnul on riskide hirmus meil alakasutatud hormoonasendusravi ja paljud naised on seetõttu jäänud ilma vajaliku abita. Ennetamata on jäänud suur hulk luumurde tulevikus. Ta tõi välja, et hormoonasendusravi tuleks alustada kohe menopausi alguses.

Eesti Reumaliidu juhatuse liikme Ingrid Põldemaa sõnul on varajane ennetamine osteoporoosi haigestumise vältimisel võtmeteguriks. Probleemiks on nii vähene teadlik ennetamine kui tegelikult ka arstide vähene teadlikkus.

Tema sõnul ei osata inimesi ennetusele suunata, haigeid märgata, neid uuringutele saata ja seejärel tulemusi tõlgendada, et õigeaegne ravi peale saada. Kui aga haigus on juba diagnoositud, ei ole paraku paljudel juhtudel ravisoostumus piisav, sest kardetakse ravimite kõrvalmõjusid ja puudu jääb selgitamisest ning teadlikkusest.Väga suur roll on ka toitumisel kuid kahjuks ei ole haigetele suunatud toitumisjuhised kättesaadavad.