SÄDEINIMENE Alati rõõmsa Tiisu Reedu tuhat tuulamist

Kõrgeim tunnustus

Nii maahoolduse kui ka kauni kodu konkursi aegadest on Reet saanud palju tuttavaid ja sõpru, mis valmistab talle suurt rõõmu. "Ma olen leidnud saare inimese, kes elab külas ja loob seda Saaremaad, mida me aastakümnete pärast näeme, ja see on hindamatu. Meil võivad olla pangakontol meeletud nullid, aga kui sul on inimeste soojus ja toetav õlg, kaalub see pangaarve üles ja see on midagi, mida ei saa osta – inimeste sõprust ja tuge ning seda ma olen tõesti saanud."