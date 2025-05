AED Tõstetud peenrad pakuvad aiarõõmu igas vanuses rohenäppudele

Kastiaed pakub paindlikkust, silmailu ja lihtsamat hooldust – see on aiapidamine uues kuues.

K-Rauta Tondi kaupluse juhataja Eveli Uibomets ütleb, et kastiaiandus on tõusev trend, eriti just linna- ja kogukonnaaedades. Selleks on hulk põhjusi: võimalus rajada aed kohta, kus pinnas seda muidu ei soosi, näiteks paekivi, liigniiskuse või mõne muu põhjuse tõttu. "Tõstetud peenraid on lihtsam rajada ning mugavam ja praktilisem hooldada," ütleb Eveli Uibomets.