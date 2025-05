TERVIS Liigesevalu ei tähenda elamisväärse elu lõppu, vaid muutuste alust

Tartu Ülikooli Kliinikumi ortopeediakliiniku ülemarst-õppejõud, professor Aare Märtson ja ortopeediakliiniku juht Katre Maasalu rõhutavad, et liigeste tervis on suurel määral inimese enda kätes – paljudel juhtudel saab operatsiooni ennetada lihtsate, aga järjepidevate valikutega.

Kulumine tähendab põletikku

Tänapäevane arusaam artroosist erineb oluliselt varasemast. Kui veel mõne aasta eest räägiti liigesekõhre "kulumisest", siis uued teadusuuringud näitavad, et tegu on põletikulise haigusega. "Seega pole enam õige öelda, et "kõhr kulus ära", korrektne on, et "kõhr hävis," selgitab professor Aare Märtson.