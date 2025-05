EESTI Setomaa tammikutagune paik, mille nimi on Saatse

Nimi ise pärineb venekeelsest Zatšerenjest ja tšeren tähendab tamme. Seega on Saatse nulk nii-öelda tammikutagune paik, mille keskus on Saatse. "Algusest saati on siin elanud segakogukonnad, eesti-vene rahvusest," lisab Andreas, keda kohalikud teavad isa Andreasena. Tema kogudus on Saatse Õigeusu Suurkannataja Paraskeva kirik, mis on kõige vanem õigeusu maakirik.