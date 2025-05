ELULUST Üllar Saaremäe tahab olla särasilmne vanahärra kodutrepil

Midagi meie rahvusele ainuomast

Lavastaja sõnul on Kivirähk osanud oma "Kalevipoega" sisse kirjutada midagi meie rahvusele ainuomast. "Nii heas kui kõverpeegli võtmes. See laiskus ja kahjuks nii levinud "mitte minu tagahoovis" ellusuhtumine. Aga Kivirähk arutleb oma näidendis sellegi üle, kui kaugele me oleme oma riigi kaitsmise nimel valmis minema."

Andrus Kivirähk on ise rääkinud, et see on lugu noorest hakkajast mehest, kes tahab midagi korda saata, aga keda ümbritsevad rumalad ja laisad rahvamassid. "Viimased mõtlevad üksnes palaganile ja õllejoomisele, räägivad oma valitseja kohta inetuid laimujutte, aelevad ringi ega aita mitte põrmugi oma kuningat. Et see on lugu demokraatia pahupoolest," nendib lavastaja.