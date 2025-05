Valkla Südamekodu kolmandasse elukorpusesse lisandus 80 uut kohta

„Tänapäevane eakatekodu ei ole pelgalt hooldusasutus, vaid kodu – koht, kus väärtustatakse inimese väärikat vananemist, vajadusi ja elurütmi. Selle nimel arendame igapäevaselt nii teenuse sisu kui ka füüsilist keskkonda, et vastata inimeste ja nende lähedaste ootustele,” sõnas Südamekodud AS nõukogu esimees Martin Kukk. „Eakatekodu kohtade järele on endiselt väga suur vajadus, inimesed ootavad kohta liiga kaua. Südamekodud on nii juurde ehitamas uusi kui laiendamas olemasolevaid pansionaate, et leevendada kohtade puudust.”