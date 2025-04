Melanoomi teadlikkuse kuu kutsub üles nahka kaitsma

Kevadpäike teeb inimestel õõmsaks ja kutsub õue liikuma. Päikese nautimises pole midagi halba – vastupidi, keha vajab valgust ja soojust. Küll aga tuleb päikesekiirguse suhtes olla teadlik ja ettevaatlik, et vältida naha kahjustusi ja tõsisemaid tervisemuresid nagu melanoom.

Melanoom on naha või limaskestade pigmentrakust ehk melanotsüüdist tekkinud pahaloomuline kasvaja, mille suurim välisfaktor on ultraviolettkiirgus ehk UV-kiirgus.

Melanoom võib levitada siirdeid erinevatesse organitesse ja alata pealtnäha süütute muutustega nahal. Seetõttu on oluline jälgida nahka ja reageerida kahtlase muutuse korral.

„Ära jää ootama suuri muutusi – tule kontrolli juba väikeste muutuste korral Paljud inimesed ootavad, kuni muutus nahal on väga silmatorkav. Tegelikult võib juba väike muutus – uus sünnimärk, kiire kasv, kuju või värvi muutus – olla esimene ohumärk. Kui märkad midagi kahtlast, ära oota – pöördu arsti poole. Varajane avastamine on eluliselt tähtis,” rõhutas doktor Niin.

„Eestis on päikest vähe, kuid just seetõttu kiputakse suvel päikese käes viibima liialt kaua ja kaitseta,“ tõdes Niin, lisades, et melanoomi saab suuresti ennetada teadliku käitumise kaudu päikesega kokkupuutel.