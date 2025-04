Näitlejannad kutsuvad naisi rinnavähi sõeluuringule

„Kui kuskilt ei valuta ja tervisemure endast märku ei anna, kipume oma tervise peale mõtlemist kiires argipäevas tihti tundmatusse tulevikku lükkama. Emade, tütarde, sõbrannade ja kolleegidena on meil aga võimalus ja isegi lausa kohustus tuletada üksteisele meelde oma tervist kontrollida. Hoolime iseenda ja lähedaste tervisest ning tuletame üksteisele meelde, kui on aeg minna sõeluuringule,” pani Anne Reemann kõigile naistele südamele.

Mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse kuu, mille raames juhib tervisekassa kampaaniaga „Turvavõrk” tähelepanu rinnavähi sõeluuringus osalemise olulisusele. Teavituskampaania keskmesse on toodud pere-, sõprus- ja kogukonnad, kes toetavad üksteist nii elu ilusail kui ka keerulisil hetkil.

Rinnavähi sõeluuring aitab pahaloomulise kasvaja avastada varakult, mil võimalus terveks saada ja terveks jääda on oluliselt suurem kui hilisemas staadiumis avastatud haiguse korral. Varajases ehk esimeses või teises staadiumis avastatud kasvaja puhul on viis aastat pärast diagnoosi saamist elus enam kui 90 protsenti naistest, sõeluuringu väliselt leitud rinnavähiga naiste puhul on see näitaja aga 74 protsenti.