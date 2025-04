Vähi sõeluuringutel avastati 486 kasvajat

„Tervelt kolmandiku vähijuhtude avastamine sõeluuringul on aidanud kaasa, et 2022. aastal diagnoositi esimeses või teises staadiumis juba 79 protsenti kõigist rinnavähi juhtudest Eestis. Neljanda staadiumi osakaal on langenud 7 protsendini. Varasem avastamine võimaldab patsienti säästvamalt ja väiksemate ravikuludega saada paremaid ravitulemusi. Uuringutulemused näitavad, et tänu sõeluuringule on rinnavähisuremus Eestis tõhusalt vähenenud,” resümeeris Tervise Arengu Instituudi teadusdirektor Kaire Innos.